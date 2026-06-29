Ван Гисберген одержал вторую победу в сезоне NASCAR Cup Series, Зилич впервые в топ-10

Пилот команды Trackhouse Racing Шейн ван Гисберген выиграл гонку Toyota/Save Mart 350 — 18-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который состоялся на дорожной трассе «Сонома Рейсвей». Для ван Гисбергена, трёхкратного чемпиона австралийской серии Supercars, это уже восьмая победа в NASCAR Cup Series и вторая — в текущем сезоне. Ранее Шейн победил в Уоткинс-глене, причём там, как и в Сономе, новозеландец побеждал и в прошлом году.

На втором и третьем местах финишировали Чейз Бриско и Тай Гиббс из Joe Gibbs Racing, на четвёртой позиции расположился Кайл Ларсон, который опередил Кристофера Белла, выступающего с травмой запястья, и Райана Блейни, а седьмое место занял Коннор Зилич — для дебютанта это первый в карьере финиш в топ-10 в NASCAR Cup Series.

NASCAR Cup Series. Toyota/Save Mart 350 (топ-10):

1. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 110 кругов.

2. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0.3 сек.

3. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +3.1.

4. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +4.7.

5. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +5.5.

6. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +18.3.

7. Коннор Зилич (Trackhouse Racing / «Шевроле») +19.7.

8. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») +21.7.

9. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») +23.0.

10. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +23.9.

Тайлер Реддик в Сономе столкнулся с техническими проблемами — из-за отказа гидравлики он финишировал на 36-й позиции и потерял лидерство в общем зачёте. На первую строчку вышел Денни Хэмлин, который после столкновения с Карсоном Хосеваром финишировал на 26-й позиции. Третьим по-прежнему идёт Райан Блейни, а Тай Гиббс опередил Кайла Ларсона и поднялся на четвёртую строчку.

В борьбе за места в «Чейзе», в котором 16 лучших пилотов регулярного сезона сразятся за чемпионский титул, Шейн ван Гисберген опередил Эрика Джонса и выбил пилота Legacy Motor Club из топ-16.

Положение в общем зачёте (топ-20):

1. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 719 очков.

2. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 718.

3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 615.

4. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 589.

5. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 571.

6. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 554.

7. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 518.

8. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 509.

9. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 484.

10. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 472.

11. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 468.

12. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 446.

13. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 444.

14. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 425.

15. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 402.

16. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 401.

17. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») — 389.

18. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 376.

19. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») — 375.

20. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 370.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка eero 400 — пройдёт 5 июля на овале «Чикаголэнд Спидвей».