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Линдблад нарушил командный приказ «Рейсинг Буллз», обогнав Лоусона на Гран-при Австрии

Линдблад нарушил командный приказ «Рейсинг Буллз», обогнав Лоусона на Гран-при Австрии
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Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад нарушил командную инструкцию по ходу Гран-при Австрии, атаковав и обогнав своего напарника Лиама Лоусона, несмотря на прямой запрет со стороны команды.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986

На первом отрезке гонки оба пилота «Рейсинг Буллз» шли в очковой зоне. Из-за угрозы андерката со стороны Габриэля Бортолето команда первой позвала в боксы Линдблада. После этого британец получил возможность атаковать Лоусона, который только вернулся на трассу после своего пит-стопа.

После нескольких обменов позициями гоночный инженер Линдблада приказал своему пилоту сохранять порядок и не атаковать напарника. Инженер Лоусон подтвердил, что Линдблад не будет атаковать позже. Несмотря на это, уже на следующем круге Линдблад всё же обогнал Лоусона в четвёртом повороте. Новозеландец сразу выразил недоумение по радио. В итоге Лоусон всё же финишировал выше Линдблада на Гран-при Австрии.

«Это, чёрт возьми, последний раз, когда я вас слушаю. Я отпустил газ на 50 метров, а меня сразу атаковали», — сказал Лоусон по командному радио.

После гонки пилот также прокомментировал ситуацию:

«У нас была определённая стратегия, и на первом отрезке мы её выполнили. Затем мы пытались контролировать температуру тормозов, точнее, мне сказали это делать и заверили, что меня не будут атаковать. Но в итоге всё произошло наоборот. Надо ли будет это обсудить внутри команды? Наверное, да».

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