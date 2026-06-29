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Расселл не смог объяснить собственную прибавку в скорости после победы в Австрии

Расселл не смог объяснить собственную прибавку в скорости после победы в Австрии
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что пока не может найти объяснение своему резкому прогрессу после победы на Гран-при Австрии.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986

«Я полностью уверен в себе и знаю, что способен на это. А вот уверенности в том, что удастся идеально совместить работу машины, настройки и шин, у меня гораздо меньше, потому что в этом отношении всё складывалось очень нестабильно. Даже в этот уикенд бывало так, что я уступал Кими шесть десятых секунды, а затем в третьем сегменте квалификации уже опередил его на две десятые.

Честно говоря, у меня нет какого-то однозначного объяснения этому. Но в те моменты, когда мне удавалось проехать круг, позволявший бороться за поул, ощущения от машины и шин были гораздо ближе к прошлогодним. Именно тогда я мог показывать такие результаты круг за кругом на протяжении всего уикенда», — приводит слова Расселла портал RacingNews365.

Победа на Гран-при Австрии стала для британца лишь второй в нынешнем сезоне после успеха на Гран-при Австралии.

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