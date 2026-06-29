«Честно говоря, даже жаль их». Норрис — о «Феррари» на Гран-при Австрии

Действующий чемпион и пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что был удивлён нехваткой скорости у «Феррари» на Гран-при Австрии.
«Больше всего сегодня меня удивила «Феррари», которая испытывала настолько серьёзные трудности. Честно говоря, мне даже жаль их. Когда у тебя не хватает мощности, приходится выкладываться на пределе и на прямых, и в поворотах. Но с нынешними передними шинами так ехать невозможно. Поэтому для них это была очень тяжёлая гонка», — приводит слова Норриса издание GPblog.
Пилоты «Феррари» начинали гонку с высоких позиций: Шарль Леклер стартовал вторым, а Льюис Хэмилтон располагался сразу позади него на третьем месте. Однако удержаться в лидирующей группе им не удалось. По итогам заезда Леклер финишировал восьмым, а Хэмилтон занял пятое место.
- 29 июня 2026
-
11:59
-
11:51
-
10:59
-
10:46
-
10:33
-
09:50
-
08:30
-
01:46
-
00:59
-
00:02
- 28 июня 2026
-
23:40
-
23:23
-
22:35
-
22:20
-
21:41
-
21:12
-
21:11
-
20:25
-
20:25
-
20:08
-
20:05
-
19:59
-
19:13
-
19:01
-
18:56
-
18:38
-
18:30
-
18:00
-
17:55
-
17:51
-
17:34
-
17:29
-
16:40
-
15:53
-
15:23