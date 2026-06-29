Ферстаппен — о тактике «Ред Булл» на Гран-при Австрии: легко рассуждать задним числом

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал тактическое решение команды по ходу Гран-при Австрии. Стратеги решили расширить отрезок нидерландца на жёстких шинах после первого пит-стопа, чтобы получить преимущество по резине под финиш.

«Сейчас уже легко рассуждать задним числом. Думаю, с точки зрения износа шин у меня было преимущество над Джорджем [Расселлом], но я также понимал, что впереди очень длинный заключительный отрезок гонки. Мы ещё всё проанализируем. Лично мне кажется, что за те круги, которые я оставался на трассе, я, вероятно, потерял немного больше времени, чем потом смог отыграть благодаря преимуществу более свежих шин. Но сейчас об этом легко говорить.

Если честно, мы всё равно провели очень хорошую гонку. Это был довольно долгий путь, чтобы оказаться здесь, бороться за место в первой тройке и действительно иметь шанс на победу. И это, думаю, уже само по себе очень позитивно», — приводит слова Ферстаппена портал GPblog.