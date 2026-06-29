Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен — о тактике «Ред Булл» на Гран-при Австрии: легко рассуждать задним числом

Ферстаппен — о тактике «Ред Булл» на Гран-при Австрии: легко рассуждать задним числом
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал тактическое решение команды по ходу Гран-при Австрии. Стратеги решили расширить отрезок нидерландца на жёстких шинах после первого пит-стопа, чтобы получить преимущество по резине под финиш.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986

«Сейчас уже легко рассуждать задним числом. Думаю, с точки зрения износа шин у меня было преимущество над Джорджем [Расселлом], но я также понимал, что впереди очень длинный заключительный отрезок гонки. Мы ещё всё проанализируем. Лично мне кажется, что за те круги, которые я оставался на трассе, я, вероятно, потерял немного больше времени, чем потом смог отыграть благодаря преимуществу более свежих шин. Но сейчас об этом легко говорить.

Если честно, мы всё равно провели очень хорошую гонку. Это был довольно долгий путь, чтобы оказаться здесь, бороться за место в первой тройке и действительно иметь шанс на победу. И это, думаю, уже само по себе очень позитивно», — приводит слова Ферстаппена портал GPblog.

Материалы по теме
В «Ред Булл» перемудрили — и лишили Ферстаппена шанса вырвать победу у Расселла
В «Ред Булл» перемудрили — и лишили Ферстаппена шанса вырвать победу у Расселла
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android