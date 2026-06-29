Стало известно, какие варианты изменения календаря рассматривает Формула-1

В Формуле-1 рассматривают три варианта изменения календаря текущего сезона на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Ключевое совещание состоится во время Гран-при Бельгии, после которого организаторы определятся с дальнейшим расписанием чемпионата, сообщает испанское издание Marca.

На данный момент приоритетным вариантом остаётся перенос финального этапа сезона в Абу-Даби на 20 декабря. Это позволит встроить в календарь ранее отменённый Гран-при Бахрейна и всё же провести три заключительных этапа на Ближнем Востоке. Если такой сценарий удастся реализовать, чемпионат завершится серией сразу из четырёх гонок подряд: после Лас-Вегаса команды отправятся в Катар, Бахрейн и Абу-Даби. Однако этот план напрямую зависит от развития ситуации в регионе. По информации издания, дополнительной проблемой стало то, что немецкие страховые компании, работающие с DHL, «Ауди» и «Мерседесом», не готовы страховать перевозки и деятельность команд в зоне боевых действий.

Если ближневосточные этапы всё же придётся окончательно исключить из календаря, Формула-1 подготовила два альтернативных сценария.

Первый предполагает проведение второго Гран-при Лас-Вегаса. Поскольку этап в Неваде организует сама FOM, именно этот вариант считается наиболее реалистичной заменой.

Второй сценарий предусматривает возвращение чемпионата в Европу. В качестве резервных площадок рассматриваются автодромы в Портимане (Португалия) и Барселоне (Испания), которая может принять второй этап за сезон. Этот вариант считается менее вероятным, однако его не исключают.