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Хэмилтон — о Ферстаппене: не стоит рассчитывать, что удастся обойти чемпиона по внешней

Хэмилтон — о Ферстаппене: не стоит рассчитывать, что удастся обойти чемпиона по внешней
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Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал борьбу с четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном по ходу Гран-при Австрии.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986

«Было здорово. Хорошая борьба, получил удовольствие. Он оказался снаружи трассы. Не стоит рассчитывать, что удастся обойти чемпиона по внешней траектории. Я и сам не ожидал бы, что смогу обойти его там снаружи и при этом удержать позицию. В апексе он находился позади меня, поэтому должен был отказаться от атаки», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

Инцидент произошёл на 11-м круге. Ферстаппен атаковал Хэмилтона в третьем повороте по внутренней траектории, однако пилот «Феррари» выполнил перекрёстный манёвр и уже в следующем повороте вернул себе вторую позицию. Борьба продолжилась бок о бок, после чего на выходе из шестого поворота Ферстаппен оказался на гравии и сразу сообщил команде по радио, что Хэмилтон должен получить «очевидный штраф».

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