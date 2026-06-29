Хэмилтон — о Ферстаппене: не стоит рассчитывать, что удастся обойти чемпиона по внешней

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал борьбу с четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном по ходу Гран-при Австрии.

«Было здорово. Хорошая борьба, получил удовольствие. Он оказался снаружи трассы. Не стоит рассчитывать, что удастся обойти чемпиона по внешней траектории. Я и сам не ожидал бы, что смогу обойти его там снаружи и при этом удержать позицию. В апексе он находился позади меня, поэтому должен был отказаться от атаки», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

Инцидент произошёл на 11-м круге. Ферстаппен атаковал Хэмилтона в третьем повороте по внутренней траектории, однако пилот «Феррари» выполнил перекрёстный манёвр и уже в следующем повороте вернул себе вторую позицию. Борьба продолжилась бок о бок, после чего на выходе из шестого поворота Ферстаппен оказался на гравии и сразу сообщил команде по радио, что Хэмилтон должен получить «очевидный штраф».