Ферстаппен объяснил, почему не смог догнать Расселла на Гран-при Австрии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что во второй половине Гран-при Австрии столкнулся с неожиданными проблемами с машиной, которые не позволили ему продолжить борьбу за победу с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

«Самое приятное заключается в том, что впервые я действительно почувствовал, что могу бороться за победу. Думаю, в первой половине гонки мы были более конкурентоспособны, потому что во второй половине по какой-то причине с задней частью машины что-то стало не так. Всё стало невероятно сложным: проезд неровностей, поребриков, сцепление на разгоне. Всё это просто исчезло. Нам нужно разобраться, что именно произошло.

Но в первой половине гонки ощущения были очень хорошими. Я сокращал отставание даже после борьбы с Льюисом. Это была классная борьба, хотя, конечно, мы потеряли из-за неё довольно много времени. И каждый раз мне удавалось снова сокращать разрыв. Но затем, примерно в середине второго отрезка, что-то произошло с задней осью машины, из-за чего я потерял темп. Эта проблема сохранялась до самого финиша. Конечно, это немного расстраивает», — приводит слова Ферстаппена портал RaceFans.