Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл вошёл в топ-50 пилотов по числу побед за всю историю Формулы-1

Расселл вошёл в топ-50 пилотов по числу побед за всю историю Формулы-1
Комментарии

Победа на Гран-при Австрии позволила пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу войти в число 50 самых успешных гонщиков в истории чемпионата мира Формулы-1 по количеству выигранных гонок.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986

Успех в Шпильберге стал для британца седьмым в карьере. Благодаря этому Расселл поднялся на 45-е место в рейтинге победителей Гран-при.

Лидером списка остаётся семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, на счету которого 106 побед. Второе место занимает Михаэль Шумахер (91), тройку замыкает четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, одержавший 71 победу.

Среди действующих пилотов Расселл также уступает Фернандо Алонсо (32 победы), действующему чемпиону Ландо Норрису (11), Валттери Боттасу (10), Оскару Пиастри (9) и Шарлю Леклеру (8). У напарника британца Кими Антонелли на счету 5 побед.

Материалы по теме
На Расселле рано ставить крест, «Феррари» штормит. Итоги Гран-при Австрии
На Расселле рано ставить крест, «Феррари» штормит. Итоги Гран-при Австрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android