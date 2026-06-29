Расселл вошёл в топ-50 пилотов по числу побед за всю историю Формулы-1

Победа на Гран-при Австрии позволила пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу войти в число 50 самых успешных гонщиков в истории чемпионата мира Формулы-1 по количеству выигранных гонок.

Успех в Шпильберге стал для британца седьмым в карьере. Благодаря этому Расселл поднялся на 45-е место в рейтинге победителей Гран-при.

Лидером списка остаётся семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, на счету которого 106 побед. Второе место занимает Михаэль Шумахер (91), тройку замыкает четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, одержавший 71 победу.

Среди действующих пилотов Расселл также уступает Фернандо Алонсо (32 победы), действующему чемпиону Ландо Норрису (11), Валттери Боттасу (10), Оскару Пиастри (9) и Шарлю Леклеру (8). У напарника британца Кими Антонелли на счету 5 побед.