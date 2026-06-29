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«Нельзя списывать со счетов такой фактор, как Макс Ферстаппен». Вольф — о борьбе за титул

«Нельзя списывать со счетов такой фактор, как Макс Ферстаппен». Вольф — о борьбе за титул
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что главным фактором конкурентоспособности «Ред Булл» на Гран-при Австрии стал Макс Ферстаппен, которого нельзя недооценивать в борьбе за титул независимо от возможностей машины.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986

«Меня его скорость совершенно не удивила, потому что одно дело «Ред Булл», а другое — Макс Ферстаппен. Такое ощущение, что Макс выигрывал здесь практически каждую гонку, в которой участвовал, независимо от машины. «Ред Булл Ринг» — одна из его сильнейших трасс. Кроме того, в этот уикенд машина тоже выглядела очень хорошо.

Макс всегда способен сыграть важную роль в борьбе за чемпионский титул. В этот уикенд машина работала хорошо. Но, если честно, главным фактором всё равно был Макс. Он способен выжать из машины абсолютно всё, на что она способна. Это видно хотя бы по сравнению с его напарниками. Именно поэтому никогда нельзя списывать со счетов или недооценивать такой фактор, как Макс, в борьбе за чемпионство», — приводит слова Вольфа издание GPBlog.

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