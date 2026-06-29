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Леклер — о болиде «Феррари»: нет чёткого понимания, что именно мне нужно от него

Леклер — о болиде «Феррари»: нет чёткого понимания, что именно мне нужно от него
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что пока не до конца понимает особенности поведения болида SF-26.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986

«Это была просто невероятно тяжёлая гонка. В целом сцепление было очень низким. Нам никак не удавалось вывести машину и шины в правильное рабочее окно, особенно задние. Нам очень сильно не хватало сцепления задней оси.

Вчера я был вполне доволен машиной. Но сегодня всё пошло совсем не в том направлении. Последние несколько недель я очень много работал, потому что постоянно находилась какая-то причина, из-за которой у меня возникали проблемы либо в субботу, либо в воскресенье. Вероятно, это означает, что у меня пока нет чёткого понимания того, что именно мне нужно от этой машины. Мне ещё предстоит в этом разобраться.

В этот уикенд мы оказались в гораздо более сложной ситуации, особенно в гонке. Нам трудно понять, почему так произошло. В субботу, с небольшим количеством топлива, машина была очень приятной в управлении. Передняя часть работала очень хорошо, и мне это нравилось. Сегодня в гонке передняя часть машины по-прежнему работала хорошо, а вот задней части полностью не хватало сцепления. Именно такой баланс на этой машине подобрать особенно сложно», — приводит слова Леклера издание Motorsport.

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