«Феррари» привезёт в Сильверстоун новый пакет обновлений — AutoRacer

«Феррари» продолжит программу модернизации машины на следующем этапе сезона Формулы-1 в Сильверстоуне и привезёт доработанные элементы, пишет итальянское издание AutoRacer.

По информации источника, в Великобритании «Феррари» представит обновлённое заднее антикрыло «макарена», новый диффузор с низким уровнем лобового сопротивления, а также может привезти модернизированную выхлопную систему.

Ожидается, что именно этап в Сильверстоуне позволит объективнее оценить эффективность последних доработок. В отличие от трассы в Шпильберге, где на результаты заметно влияли особенности конфигурации автодрома и высокие температуры, скоростные повороты Сильверстоуна и более прохладные условия должны дать более точное представление о реальном соотношении сил между «Мерседесом», «Ред Булл» и «Феррари».

Напомним, к Гран-при Австрии итальянская команда уже подготовила пакет обновлений, включавший модернизированные пластины переднего крыла, вторую спецификацию силовой установки и ряд других изменений.

Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отмечал, что «Феррари» продолжает регулярно привозить новые детали.