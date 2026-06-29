Российский пилот уверен, что круг Расселла должны были списать в квалификации ГП Австрии

Пилот «Лада Спорт Роснефть» Леонид Панфилов раскритиковал решение стюардов не аннулировать поул-круг пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла в квалификации Гран-при Австрии.

«Стоит начать с неоднозначной квалификации, победителем которой стал Джордж Расселл. При этом во время его победного круга в последнем секторе были жёлтые флаги из-за вылета Макса Ферстаппена. Я не поленился, нашёл телеметрию, и по ней видно, что пилот действительно кратковременно сбрасывал газ. Но если посмотреть внимательно онборд, то можно увидеть небольшую корректировку машины — заднюю ось «Мерседеса» явно сносило. Безопасным такой проезд назвать сложно.

Создан прецедент. Может сложиться ситуация, при которой в следующий раз, когда, не дай бог, возникнет опасность, все поедут в поворот, не сбрасывая скорость. А это уже может привести к массовой аварии. Инцидент неоднозначный, решение на совести судей, но я с ним однозначно не согласен. Если есть жёлтый флаг и есть быстрый сектор — это однозначно должно приводить к тому, что круг должен быть списан», — написал Панфилов в телеграм-канале команды.