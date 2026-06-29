Бортолето уверен, что «Ауди» способна бороться за место в первой тройке

Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето считает, что нынешнее шасси команды позволяет бороться за места в первой тройке. По мнению бразильца, главным ограничением остаётся недостаточная максимальная скорость на прямых.

«Думаю, мы выжали максимум из того, что у нас было. Эта трасса очень требовательна к мощности двигателя, поэтому не думаю, что мог сделать что-то большее. Но хорошая новость, которая вселяет в меня оптимизм, заключается в том, что машина находится в хорошем рабочем диапазоне. Мы привезли обновление, которое действительно очень хорошо сработало…

Думаю, если бы у нас была такая же максимальная скорость, как у «Мерседеса» или «Ред Булл», мы совершенно спокойно боролись бы за место в первой тройке. У вас ведь есть доступ к данным GPS, поэтому вы можете сравнить прохождение поворотов во втором сегменте квалификации. Практически во всех поворотах мы очень быстры. Мы очень много проигрываем на прямых. Не поймите меня неправильно, нам всё ещё нужно улучшать машину, и, думаю, мы этим занимаемся. Но я считаю, что мы вполне могли бы бороться впереди. К сожалению, на прямых мы теряем очень много времени, и сейчас это реальность.

Значит ли это, что у нас одно из лучших шасси? Похоже, что так. Разумеется, есть трассы, которые подходят нам больше, а есть те, которые подходят меньше. Но, думаю, по итогам этого уикенда можно сказать, что здесь мы действительно были среди лучших в этом отношении», — приводит слова Бортолето издание Motorsport.