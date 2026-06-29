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Култхард раскрыл слова Антонелли, сказанные за кадром интервью

Култхард раскрыл слова Антонелли, сказанные за кадром интервью
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард рассказал, что Кими Антонелли признался ему в разговоре за кадром о дополнительной мотивации перед Гран-при Австрии, которую ему придал неудачный исход квалификации.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986

«К сожалению, это было сказано не в эфире, а за кадром, ещё до того, как я брал интервью у тройки призёров. Он сказал мне: «Я ехал злым после вчерашнего дня», имея в виду своё недовольство результатом квалификации. По его словам, именно поэтому он так провёл гонку. Но позже он добавил: «Я был чертовски быстрым». Было видно, с какой страстью он это говорил», — приводит слова Култхарда издание F1oversteer.

Во время решающей попытки в третьем сегменте Макс Ферстаппен попал в аварию. После этого дирекция гонки сначала вывесила одиночные жёлтые флаги, однако затем Антонелли получил от своего гоночного инженера сообщение о режиме двойных жёлтых флагов и был вынужден отказаться от завершения быстрого круга. В итоге итальянец стартовал лишь с четвёртой позиции.

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