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Оруджев предложил своё решение с жёлтыми флагами в квалификации

Оруджев предложил своё решение с жёлтыми флагами в квалификации
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев предложил ввести закреплённое правило в гайдлайнах, связанное с режимом жёлтых флагов в квалификации.

«Если уж совсем заморочиться, то я бы сделал чёткое правило: нужно потерять две десятые между постами маршалов, где жёлтый флаг. Если это поворот, то 0,2 в нём от твоего лучшего времени — это гарантия, что машина не сорвётся и останется на трассе. Следовательно, опасности она не представит. Если это прямая, то тоже сброс на столько же», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, поул-позицию на Гран-при Австрии завоевал Джордж Расселл, который довёл до конца боевой круг после аварии Макс Ферстаппена в решающей попытке.

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