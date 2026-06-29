Экклстоун признался, что уговаривал Хорнера перейти в «Феррари»

Бывший генеральный директор Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал, что после ухода Кристиана Хорнера из «Ред Булл» пытался убедить британца продолжить карьеру в «Феррари».

«Кристиан в любом случае оказался в непростом положении. Куда бы он ни пошёл, если ему не удастся добиться успеха, люди скажут: «Ну да, Кристиан, ты был очень хорош в «Ред Булл» с его огромными бюджетами» и всё в таком духе. Скажут: «Теперь ты не побеждаешь именно поэтому». Так что ему будет непросто.

Я довольно часто с ним общаюсь. С самого начала я пытался убедить его перейти в «Феррари». Где он в итоге окажется? Понятия не имею», — приводит слова Экклстоуна издание RacingNews365.

Кристиан Хорнер был руководителем «Ред Булл» с момента основания команды в 2005 году. Специалист покинул свой пост в 2024 году.