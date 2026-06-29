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Оруджев объяснил, почему «Ред Булл» не ошибся с тактикой Ферстаппена в гонке

Оруджев объяснил, почему «Ред Булл» не ошибся с тактикой Ферстаппена в гонке
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев считает, что «Ред Булл» выбрал правильную тактику для четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, увеличив его отрезок на жёстких шинах после первого пит-стопа.

— Кто выиграл бы гонку, если бы Расселл, Ферстаппен и Антонелли одновременно провели финальные пит-стопы?
— Логично, что порядок остался бы тем же. Все догоняли друг друга с разницей по резине. Так что в такой ситуации тем более все остались бы на своих местах.

— Допустил ли «Ред Булл» ошибку с тактикой, оттянув второй пит-стоп Ферстаппена?
— Нет. Иначе не хватило бы разницы по шинам для обгона, — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

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