Оруджев объяснил, почему «Ред Булл» не ошибся с тактикой Ферстаппена в гонке

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев считает, что «Ред Булл» выбрал правильную тактику для четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, увеличив его отрезок на жёстких шинах после первого пит-стопа.

— Кто выиграл бы гонку, если бы Расселл, Ферстаппен и Антонелли одновременно провели финальные пит-стопы?

— Логично, что порядок остался бы тем же. Все догоняли друг друга с разницей по резине. Так что в такой ситуации тем более все остались бы на своих местах.

— Допустил ли «Ред Булл» ошибку с тактикой, оттянув второй пит-стоп Ферстаппена?

— Нет. Иначе не хватило бы разницы по шинам для обгона, — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».