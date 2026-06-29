Оруджев: меня удивило, что Макс пожаловался на действия Хэмилтона

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о борьбе семикратного чемпиона мира и пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона и четырёхкратного обладателя кубка в составе «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Австрии.

— Как оцените борьбу Хэмилтона и Ферстаппена? Макс жаловался на действия Льюиса

— Мне понравилось: очень по-«старому». Сначала Макс сунул машину в шпильке так, что места не осталось — Льюис отплатил тем же. Меня удивило, что Макс пожаловался на действия Хэмилтона, — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Победителем этапа стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Ферстаппен завершил гонку на второй позиции, Хэмилтон финишировал лишь пятым.