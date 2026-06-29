Оруджев: меня удивило, что Макс пожаловался на действия Хэмилтона
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о борьбе семикратного чемпиона мира и пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона и четырёхкратного обладателя кубка в составе «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Австрии.
Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986
— Как оцените борьбу Хэмилтона и Ферстаппена? Макс жаловался на действия Льюиса
— Мне понравилось: очень по-«старому». Сначала Макс сунул машину в шпильке так, что места не осталось — Льюис отплатил тем же. Меня удивило, что Макс пожаловался на действия Хэмилтона, — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».
Победителем этапа стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Ферстаппен завершил гонку на второй позиции, Хэмилтон финишировал лишь пятым.
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