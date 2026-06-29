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ФИА пожелала скорейшего выздоровления маршалу Гран-при Австрии после сердечного приступа

ФИА пожелала скорейшего выздоровления маршалу Гран-при Австрии после сердечного приступа
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Международная автомобильная федерация (ФИА) выступила с заявлением в поддержку маршала Гран-при Австрии Харальда, у которого перед стартом воскресной гонки произошёл сердечный приступ.

«Мы выражаем поддержку Харальду, маршалу Гран-при Австрии, у которого перед воскресной гонкой произошёл сердечный приступ. Вертолётом его доставили в ближайшую больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Мы желаем Харальду полного и скорейшего выздоровления, выражаем искренние пожелания его семье и близким, а также благодарим его за преданность и вклад в наш спорт», — говорится в заявлении ФИА, опубликованном на странице организации в социальной сети X.

На Гран-при Австрии ФИА объявила режим тепловой опасности из-за экстремально высокой температуры воздуха на трассе.

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