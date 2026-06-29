Оруджев: Расселл медленнее Антонелли в данный момент. Разве что-то поменялось?

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на вопрос, преодолел ли 28-летний британский гонщик Джордж Расселл, выступающий за команду Формулы-1 «Мерседес», кризис на фоне нескольких проигрышей своему напарнику Андреа Кими Антонелли в сезоне-2026.

— Преодолел ли Расселл кризис?

— Ну, как кризис… Просто он медленнее Кими в данный момент. Разве в этом плане что-то поменялось? — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

После победы на Гран-при Австрии, где Джордж одержал вторую победу в сезоне, он сократил отставание в личном зачёте и вышел на вторую строчку, имея на своём счету 131 очко. У Антонелли — 171.