Оруджев: Расселл медленнее Антонелли в данный момент. Разве что-то поменялось?
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на вопрос, преодолел ли 28-летний британский гонщик Джордж Расселл, выступающий за команду Формулы-1 «Мерседес», кризис на фоне нескольких проигрышей своему напарнику Андреа Кими Антонелли в сезоне-2026.
— Преодолел ли Расселл кризис?
— Ну, как кризис… Просто он медленнее Кими в данный момент. Разве в этом плане что-то поменялось? — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
После победы на Гран-при Австрии, где Джордж одержал вторую победу в сезоне, он сократил отставание в личном зачёте и вышел на вторую строчку, имея на своём счету 131 очко. У Антонелли — 171.
Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986
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