Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев: Расселл медленнее Антонелли в данный момент. Разве что-то поменялось?

Оруджев: Расселл медленнее Антонелли в данный момент. Разве что-то поменялось?
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на вопрос, преодолел ли 28-летний британский гонщик Джордж Расселл, выступающий за команду Формулы-1 «Мерседес», кризис на фоне нескольких проигрышей своему напарнику Андреа Кими Антонелли в сезоне-2026.

— Преодолел ли Расселл кризис?
— Ну, как кризис… Просто он медленнее Кими в данный момент. Разве в этом плане что-то поменялось? — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

После победы на Гран-при Австрии, где Джордж одержал вторую победу в сезоне, он сократил отставание в личном зачёте и вышел на вторую строчку, имея на своём счету 131 очко. У Антонелли — 171.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986
Материалы по теме
Должны ли были наказать Расселла и допустил ли ошибку «Ред Булл»? Разбор Австрии
Эксклюзив
Должны ли были наказать Расселла и допустил ли ошибку «Ред Булл»? Разбор Австрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android