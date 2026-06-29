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«Уильямс» представил спецливрею для ГП Великобритании с одним отличием от основной

«Уильямс» представил спецливрею для ГП Великобритании с одним отличием от основной
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Уильямс» представила специальную ливрею для девятого этапа сезона-2026 Гран-при Великобритании. В расцветке изменена лишь одна деталь — закрашена в синий нижняя часть переднего обтекателя.

«Мы гордимся тем, что на этой неделе представляем флаг Великобритании на Гран-при в Сильверстоуне. От нашей первой победы до 100-й — Сильверстоун был свидетелем многих знаковых моментов «Уильямса», и в календаре Формулы-1 нет ничего похожего на атмосферу домашних болельщиков здесь. Будь то на трибунах, в фан-зоне или у экранов телевизоров, мы действительно чувствуем энергию фанатов и будем нести её с собой на протяжении всего уикенда», — приводит слова руководителя команды Джеймса Ваулза пресс-служба коллектива.

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