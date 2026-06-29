«Знаем, где испытываем трудности». Хэмилтон — о пятом месте на Гран-при Австрии
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41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», обратился к болельщикам в социальных сетях после пятого места на Гран-при Австрии.
Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986
«Пятое место после чрезвычайно жаркой и изнурительной гонки. В итоге мы увозим с собой несколько очков и извлечённые уроки. Мы знаем, где испытываем трудности, и все мы полны решимости стремиться к величию и росту производительности как команда. Продолжим в Великобритании», — написал Хэмилтон в социальных сетях.
В Шпильберге Хэмилтон стартовал со второй позиции. Победу в гонке одержал Джордж Расселл («Мерседес»), вторым финишировал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), а третьим – ещё один представитель «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.
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