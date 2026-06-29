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Менеджмент Ферстаппена сам инициировал переговоры с «Маклареном» — Sky Sports

Менеджмент Ферстаппена сам инициировал переговоры с «Маклареном» — Sky Sports
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Менеджмент 28-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, выступающего в составе «Ред Булл», сам инициировал переговоры с исполнительным директором «Макларена» Заком Брауном, о чём сообщили в издании Sky Sports.

«Нам стало известно, что эти переговоры были инициированы представителями Ферстаппена, а не командой из Уокинга. Интересным фактом этих переговоров с «Маклареном» является то, что, с тех пор как будущее Ферстаппена стало предметом обсуждения в 2024 году, «Макларен» никогда не рассматривался как реалистичное место для его перехода. Эта история, вероятно, станет, пожалуй, самым большим инфоповодом на ближайших этапах в Великобритании, Бельгии и Венгрии», — говорится в статье.

В 2028-м к «Макларену» присоединится нынешний гоночный инженер нидерландца Джанпьеро Ламбьязе.

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