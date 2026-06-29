ФИА отчиталась о рекордной прибыли за 10 лет

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила о своих лучших финансовых результатах за 10 лет.

За 2025 финансовый год ФИА получила операционную прибыль в размере € 6,7 млн, что на 43% больше по сравнению с 2025 годом и представляет собой значительный прогресс по сравнению с операционным убытком в € 24 млн, зафиксированным в 2021 году. Операционная выручка составила € 191,7 млн, что на 75% больше с 2021 финансового года.

«Спустя шесть месяцев после начала моего второго срока на посту президента ФИА я по-прежнему стремлюсь обеспечить прибыльную и финансово устойчивую деятельность. Сегодня я горжусь тем, что мы продолжаем выполнять эту миссию, достигнув лучшего операционного результата ФИА за 10 лет и опираясь на значительный прогресс, достигнутый с 2021 года. Улучшение управления, прозрачности и финансового здоровья ФИА было центральным пунктом моего предвыборного манифеста, и мы превратили организацию в более устойчивую и профессиональную федерацию.

Я продолжу тесно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы стимулировать позитивные изменения в ФИА и обеспечивать долгосрочную ценность для наших клубов-членов, наших чемпионатов, наших сотрудников, а также для наших глобальных сообществ в области мобильности и автоспорта», — приводит слова президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема пресс-служба федерации.