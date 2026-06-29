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Сайнс — о своём будущем в «Уильямсе»: попросил оставить меня в покое до летнего перерыва

Сайнс — о своём будущем в «Уильямсе»: попросил оставить меня в покое до летнего перерыва
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Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс высказался о своём будущем в команде «Уильямс».

«Честно говоря, не думаю об этом, потому что у меня так много работы здесь, в «Уильямсе». Я даже попросил свою команду оставить меня в покое по поводу разговоров о контракте до летнего перерыва, чтобы попытаться помочь «Уильямсу» и улучшить ситуацию, насколько это возможно.

Команда уже знает мои намерения и приоритеты, которые состоят в том, чтобы остаться здесь и продолжать выступать в долгосрочной перспективе. Я верю в проект, хотя сейчас у нас много работы впереди. Мы не ожидаем гигантских скачков до последней трети сезона. До тех пор мы будем привозить вещи, которые, как я надеюсь, помогут нам оставаться в борьбе и держаться в районе топ-10. Но пока мы не доберёмся до последней трети, боюсь, ничего экстраординарного не произойдёт», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

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