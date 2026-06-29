Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Были сосредоточены на «Мерседесе». Вассёр — о проблемах «Феррари» на Гран-при Австрии

«Были сосредоточены на «Мерседесе». Вассёр — о проблемах «Феррари» на Гран-при Австрии
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги Гран-при Австрии, где его пилоты Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер заняли пятое и восьмое место.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986

«Это был трудный уикенд, особенно после Барселоны. Я не думаю, что мы начали уикенд с правильной ноги в пятницу, так как мы долго боролись с проблемами в первых двух практиках и не смогли провести полноценные гоночные серии в репрезентативных условиях.

В итоге нам удалось восстановить некоторую производительность на одном круге в квалификации, заняв второе и третье стартовые места, что уже было хорошим результатом. Но мы, вероятно, не подготовились к гонке так хорошо, как следовало бы.

Если оглядываться назад, мы, вероятно, были слишком сосредоточены на «Мерседесе». Мы слишком сильно давили на первых кругах на обеих машинах, а затем, возможно, слишком агрессивно отреагировали стратегией, пытаясь оставаться с ними, когда, реалистично признать, это не было нашей борьбой. Мы извлечём уроки из этого, сфокусируемся на себе и немедленно отреагируем на Гран-при Великобритании», — приводит слова Вассёра RacingNews365.

Материалы по теме
«Знаем, где испытываем трудности». Хэмилтон — о пятом месте на Гран-при Австрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android