«Были сосредоточены на «Мерседесе». Вассёр — о проблемах «Феррари» на Гран-при Австрии

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги Гран-при Австрии, где его пилоты Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер заняли пятое и восьмое место.

«Это был трудный уикенд, особенно после Барселоны. Я не думаю, что мы начали уикенд с правильной ноги в пятницу, так как мы долго боролись с проблемами в первых двух практиках и не смогли провести полноценные гоночные серии в репрезентативных условиях.

В итоге нам удалось восстановить некоторую производительность на одном круге в квалификации, заняв второе и третье стартовые места, что уже было хорошим результатом. Но мы, вероятно, не подготовились к гонке так хорошо, как следовало бы.

Если оглядываться назад, мы, вероятно, были слишком сосредоточены на «Мерседесе». Мы слишком сильно давили на первых кругах на обеих машинах, а затем, возможно, слишком агрессивно отреагировали стратегией, пытаясь оставаться с ними, когда, реалистично признать, это не было нашей борьбой. Мы извлечём уроки из этого, сфокусируемся на себе и немедленно отреагируем на Гран-при Великобритании», — приводит слова Вассёра RacingNews365.