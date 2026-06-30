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Сайнс — о проблемах «Уильямса» в 2026-м: ведущие команды работают на другом уровне

Сайнс — о проблемах «Уильямса» в 2026-м: ведущие команды работают на другом уровне
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Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс высказался о проблемах команды «Уильямс» в сезоне-2026.

«Деньги не являются проблемой для «Уильямса». У нас есть бюджет и инвестиции руководства во многие вещи. Надежда с последними изменениями регламента была не полностью сократить разрыв от лидеров, а скорее сохранить примерно то место, где мы финишировали в прошлом году.

С теми часами в аэродинамической трубе, которые у нас были, мы ожидали прогресса, но мы ясно увидели, что ведущие команды работают на совершенно другом уровне. Команда много инвестировала в инфраструктуру, однако бо́льшая часть работы заключается в процессах, эффективности и методах работы. Вот где нам действительно нужно всё сделать правильно», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

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