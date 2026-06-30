Джереми Кларксон назвал две любимые команды на ЧМ-2026 по футболу

Звёздный британский автоэксперт и телеведущий Джереми Кларксон высказался о проходящем чемпионате мира по футболу – 2026.

«Не претендую на звание эксперта, но, если не брать в расчёт Англию, моими двумя любимыми командами на чемпионате мира являются Эквадор и Япония», — написал Кларксон в социальной сети X (ранее Twitter).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции.