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Стелла: не удивлён, что «Ред Булл» присоединился к борьбе за победу

Стелла: не удивлён, что «Ред Булл» присоединился к борьбе за победу
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Глава «Макларена» Андреа Стелла высказался о выступлении команды «Ред Булл» на минувшем Гран-при Австралии Формулы-1. Напомним, пилот «Ред Булл» и четырёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен финишировал вторым.

«Мы видим, как ситуация меняется по причине того, что машины предлагают обновления. Поэтому я не удивлён, что «Ред Булл» присоединился к борьбе за победу, учитывая, какой объём обновлений они внесли в свою машину здесь, в Австрии. Нет ничего удивительного в том, что они отыграли несколько десятых», — приводит слова Стеллы издание Autoracer.

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