Эдриан Ньюи раскрыл дату и детали большого обновления болида «Астон Мартин»

Глава «Астон Мартин» Эдриан Ньюи анонсировал большое обновление болида AMR26, которое, как ожидается, будет представлено на Гран-при Венгрии.

«Мы планируем представить наше обновление в Венгрии, на обеих машинах. Основные элементы остались такими же, шасси и коробка принципиально не изменились, но мы снизили их вес, что потребовало повторной омологации и краш-тестов переднего шасси.

Передняя подвеска не изменилась. Задняя подвеска немного доработана. Мы разработали новый носовой обтекатель и серьёзно изменили аэродинамические поверхности. Итак, несмотря на то что основная конструкция осталась такой же, это большой аэродинамический пакет, сочетающийся со снижением веса», — приводит слова Ньюи пресс-служба «Астон Мартин».