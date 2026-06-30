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Эдриан Ньюи раскрыл дату и детали большого обновления болида «Астон Мартин»

Эдриан Ньюи раскрыл дату и детали большого обновления болида «Астон Мартин»
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Глава «Астон Мартин» Эдриан Ньюи анонсировал большое обновление болида AMR26, которое, как ожидается, будет представлено на Гран-при Венгрии.

«Мы планируем представить наше обновление в Венгрии, на обеих машинах. Основные элементы остались такими же, шасси и коробка принципиально не изменились, но мы снизили их вес, что потребовало повторной омологации и краш-тестов переднего шасси.

Передняя подвеска не изменилась. Задняя подвеска немного доработана. Мы разработали новый носовой обтекатель и серьёзно изменили аэродинамические поверхности. Итак, несмотря на то что основная конструкция осталась такой же, это большой аэродинамический пакет, сочетающийся со снижением веса», — приводит слова Ньюи пресс-служба «Астон Мартин».

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