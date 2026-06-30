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Эдриан Ньюи высказался о проблемах со здоровьем в сезоне-2026

Эдриан Ньюи высказался о проблемах со здоровьем в сезоне-2026
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Глава «Астон Мартин» Эдриан Ньюи высказался о проблемах со здоровьем, о которых стало известно в нынешнем сезоне.

«Сейчас я в порядке, хотя это был сложный период. Как я уже сказал, беда не приходит одна. Если честно, я не был в стопроцентной форме в прошлом году. Мне пришлось балансировать между здоровьем и работой.

Команда отлично справилась. У меня очень хорошие отношения с инженерами, и я не думаю, что это вызвало серьёзные проблемы», — приводит слова Ньюи пресс-служба «Астон Мартин».

Ранее Ньюи раскрыл дату и детали большого обновления болида «Астон Мартин».

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