«Мерседес» не будет обновлять двигатель в этом сезоне, это лишит «Ред Булл» шанса на ADUO

Команда Формулы-1 «Мерседес» пока не будет пользоваться опцией дополнительной разработки (ADUO), сообщает издание The Race.

Таким образом, «Ред Булл», чей двигатель внутреннего сгорания был признан Международной автомобильной федерацией (ФИА) самым мощным на данном этапе сезона, не получит ADUO, пока какая-либо из команд не обойдёт австрийскую команду на 2% в производительности.

Также сообщается, что ФИА проведёт ещё одну проверку до окончания Гран-при Венгрии, чтобы обновить рейтинг двигателей.

Ранее глава «Ред Булл» Лоран Мекис высказался об отсутствии ADUO у команды.

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