Стелла: если у «Мерседеса» не будет ещё одного обновления, увидим другую лучшую машину

Глава «Макларена» Андреа Стелла считает, что команда «Мерседес» может лишиться лидерства в чемпионате, если не представит ещё одно большое обновление.

«Мерседес» начал с преимуществом в несколько десятых секунды, но если они не доработают машину ещё одним серьёзным обновлением, я не удивлюсь, если во второй половине сезона мы увидим другую команду с быстрейшей машиной. Мы уже увидели это на примере Ферстаппена», — приводит слова Стеллы Autoracer.

Ранее Стелла высказался о выступлении «Ред Булл» на Гран-при Австрии, где четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен финишировал вторым.

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