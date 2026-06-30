Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стелла: если у «Мерседеса» не будет ещё одного обновления, увидим другую лучшую машину

Стелла: если у «Мерседеса» не будет ещё одного обновления, увидим другую лучшую машину
Комментарии

Глава «Макларена» Андреа Стелла считает, что команда «Мерседес» может лишиться лидерства в чемпионате, если не представит ещё одно большое обновление.

«Мерседес» начал с преимуществом в несколько десятых секунды, но если они не доработают машину ещё одним серьёзным обновлением, я не удивлюсь, если во второй половине сезона мы увидим другую команду с быстрейшей машиной. Мы уже увидели это на примере Ферстаппена», — приводит слова Стеллы Autoracer.

Ранее Стелла высказался о выступлении «Ред Булл» на Гран-при Австрии, где четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен финишировал вторым.

Материалы по теме
Стелла: не удивлён, что «Ред Булл» присоединился к борьбе за победу

Самые титулованные команды Формулы-1

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android