Анатолий Кизин выиграл второй этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту в сезоне-2026

27 и 28 июня на автодроме «Игора Драйв» состоялся второй этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту.

В субботу прошли квалификационные заезды, в рамках которых дрифтеры совершили две одиночные попытки. В воскресенье пилотов ждала двойная сетка топ-16, которая позволяет проигравшему пилоту продолжить борьбу в нижней сетке и дойти до финала.

Победу в квалификации, показав в лучшей попытке 100 баллов, одержал Елисей Никитин. Вторым с 99 баллами стал Матвей Вахрушев на Nissan Silvia S13, третьим — Никита Горбрайх (98 баллов) на BMW E92. За ними расположились Артём Лейтис (97,5 балла) на Nissan Fairlady Z и Артём Каневский (97,5 балла) на BMW E30. Лидер сезона и победитель первого этапа Анатолий Кизин в квалификации стал лишь седьмым — его заезд судьи оценили в 93,5 балла.

Однако в парных заездах Кизин доминировал, даже несмотря на то, что из-за слабой квалификации ему регулярно доставались соперники из числа фаворитов. На пути к финалу ему уступили Михаил Живой, Матвей Вахрушев, Денис Антрушин и Артём Лейтис.

Лейтис на своем пути победил Владислава Вторушина, Артёма Каневского и Елисея Никитина. Проиграв Кизину, Артём опустился в нижнюю сетку, где в финале победил Дениса Антрушина, и вновь встретился с Кизиным в суперфинале. Однако и на этот раз Анатолий оказался сильнее.

В итоге золото у Анатолия Кизина, серебро — у Артёма Лейтиса, а бронза — у Дениса Антрушина.

По итогам двух этапов Анатолий Кизин лидирует с 262 баллами, а после сильного выступления во втором этапе в первую тройку ворвались Артём Лейтис (195 очков) и Денис Антрушин (158 очков). Неудачно выступившие на этапе Артём Каневский (134 балла) и Елисей Никитин (92 балла) опустились на четвёртое и пятое место соответственно.

В командном зачёте произошла смена лидера. «Питерский щит х Есть вопросы» захватили первое место и заметно оторвались от соперников. На счету команды, которую представляют Анатолий Кизин, Денис Антрушин и Матвей Вахрушев, 420 очков. На второе место вышла команда Feel Auto-VS — 232 балла. Ее представляют Артём Лейтис и Егор Филимоненок. Лидировавшая до начала этапа команда ISKRA Racing откатилась на третье место, хотя уступает совсем немного — на счету Елисея Никитина, Артёма Каневского и Юрия Алексашина 226 очков.

Имена чемпионов станут известны в самом конце лета, на третьем этапе Кубка Санкт-Петербурга по дрифту, который пройдёт 29 и 30 августа.