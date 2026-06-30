Третий этап RDRC пройдёт 4–5 июля в Московской области

4–5 июля на подмосковном автодроме RDRC Racepark в Быково (Московская область) пройдет третий этап Чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу (RDRC).

В самом быстром классе 3.99 победами обменялись Игорь Гейнрихс (146 очков) и Тарас Тюриков (127 очков), но Игорь лидирует благодаря второму месту на одном из этапов против третьего у Тараса. Третьим идет Леонид Цыганков.

В классе 4.5 лидерство перехватил Сергей Савинов (164 очка), но Евгения Найт уступает ему всего 9 очков. Самая быстрая девушка России ещё не выиграла ни одной гонки, но благодаря своей стабильности идёт в чемпионате второй. Третье место удерживает победитель первого этапа Дмитрий Лисин (142 балла).

В категории для самых быстрых кузовных машин Супер Про ET в лидеры неожиданно вырвался Павел Геркин (208 очков) на Nissan GT-R Batman. Он вернулся в гонки после большого перерыва и с ходу демонстрирует выдающуюся стабильность. Действующий обладатель кубка России в этом классе Руслан Арефьев (178 очков) на Nissan GT-R GTT Draco идёт вторым, а замыкает первую тройку Александр Лобачев (174 очка) на Lamborghini Huracan «Спартак» Level Performance.

В новой категории ПРО 8.5-9.5 победами на этапах обменялись Алик Алероев и Гоша Перцхелия, оба выступающие на Nissan GT-R. Гоша впереди всего на 4 очка: 174 против 170! Остальные соперники вряд ли смогут вмешаться в их борьбу.

Противостояние электромобилей Xiaomi и BMW M3 ателье A2 Performance — таков главный сюжет в классе 9.0. Пока впереди пилоты китайских «электричек»: Кирилл Рязанцев (176 очков) и Александр Миронов (161 балла), но Висхан Усманов (143 очка) и Дмитрий Рогов (141 балл) проигрывают совсем немного.

В самом престижном среди дорожных машин классе Про ЕТ на титул претендует десяток спортсменов. Лидеров Элимхаджи Таларова на BMW M3 и Илью Симановского на BMW M4 разделяет всего 3 балла: 215 и 212 очков! Далее идет плотная группа во главе с Анастасией Борисовой (158 очков) на BMW M8 GranCoupe. От её третьего места до 10 позиции Сергея Данилова — всего 36 баллов.

В Мото Про 8.0, где выступают самые быстрые мотоциклы, лидеры российского дрэг-рейсинга на мотоциклах Михаил Пахомов и Александр Пасечник также обменялись победами. Пахомов на Suzuki Hayabusa с 1.3-литровым мотором на 7 очков опережает Александра Пасечника на 1-литровом Suzuki — у райдеров 175 и 168 очков соответственно.