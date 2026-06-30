Максим Скорняков стал победителем третьего этапа лиги VOLGA в Ульяновске

В Ульяновске завершился второй этап региональной лиги VOLGA серии Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series, прошедший в рамках празднования Дня молодёжи.

На старт вышли пилоты из Самары, Сочи, Москвы, Саранска, Уфы, Димитровграда, Ульяновска и других городов России. При этом всё больше спортсменов профессиональной серии PRO используют этапы LITE как дополнительную соревновательную практику между стартами чемпионата.

Квалификация сразу показала, что борьба за победу получится максимально плотной. Лучшее время — 01:58.139 — показал дебютант сезона Игорь Сахаров (Москва) на BMW E30. Для него это первая победа в квалификации на соревнованиях по джимхане. Кроме того, Сахаров входит в число немногих пилотов, которые в нынешнем сезоне выступают во всех этапах Yuka Drive Gymkhana, совмещая серии PRO и LITE. Вторым стал действующий чемпион прошлого сезона серий PRO и LITE Камиль Хамидуллин (Уфа) на Nissan Silvia S13, уступивший лидеру всего 0,064 секунды. Как и Сахаров, Хамидуллин в сезоне-2026 участвует во всех этапах обеих серий.

Основной день соревнований оказался богатым на неожиданные сюжеты. Одним из главных открытий этапа стал Роман Левашов (Саранск), который впервые вышел на старт Yuka Drive Gymkhana на автомобиле своего товарища Сергея Овчинникова и уже в дебюте сумел пробиться в полуфинал.

Не менее ярко проявил себя и Пётр Мунтьянов (Самара). Для него это был всего второй старт в джимхане, однако пилот Nissan Laurel сумел пройти в финал, где встретился с Максимом Скорняковым (Сочи).

Перед решающими заездами Скорняков столкнулся с техническими проблемами собственного автомобиля и был вынужден пересесть за руль BMW E30 Игоря Сахарова. Времени на адаптацию практически не оставалось, однако сочинский пилот быстро освоился с новой техникой и уверенно выиграл финал, показав 01:56.197 против 02:00.940 у Мунтьянова.

Третье место занял Камиль Хамидуллин (Уфа), который также получил награду «Лучшая ливрея этапа» за обновлённое оформление своего Nissan Silvia S13.

Личный зачёт лиги VOLGA после двух этапов:

Андрей Четвериков (Самара, Nissan Skyline) — 271 балл. Максим Скорняков (Сочи, BMW E30) — 265 баллов. Камиль Хамидуллин (Уфа, Nissan Silvia S13) — 223 балла.

Финальный этап региональной лиги VOLGA серии Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series состоится 9 августа в Самаре, где определятся победитель сезона и обладатель путёвки на финальный этап серии PRO.