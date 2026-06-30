Фабио Куартараро и Алекс Ринс покинут «Ямаху» по окончании сезона MotoGP

Француз Фабио Куартараро и испанец Алекс Ринс покинут команду «Ямаха» по окончании нынешнего сезона чемпионата мира по кольцевым мотогонкам MotoGP, сообщает пресс-служба лиги.

«Фабио и Алекс сыграли важную роль в проекте «Ямахи» в MotoGP, мы очень благодарны за их старания, отношение и сотрудничество за эти годы», — прокомментировал новость управляющий директор команды Паоло Повезио.

Куартараро присоединился к «Ямахе» в 2019 году. За время выступлений за команду 11 раз становился победителем этапов MotoGP, а также 32 раза поднимался на подиум. Ринс выступал за «Ямаху» с 2024 года.

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