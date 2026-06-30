Ньюи признал, что именно он выбрал концепцию нынешней машины «Астон Мартин»

Глава «Астон Мартин» Эдриан Ньюи признал, что он принял ключевое решение при выборе вектора развития нынешней машины команды, в которой обнаружились проблемы.

«Что касается шасси, мы всё ещё значительно превышаем минимальный вес. Отчасти это связано с интеграцией силовой установки и необходимостью решить проблемы с вибрациями, над которыми работали совместно с «Хондой». Но мы и сами не справились с задачей по снижению массы настолько хорошо, насколько должны были. Когда проектируешь машину в спешке, именно вес становится первой жертвой, потому что у тебя просто нет времени тщательно оптимизировать каждый элемент.

С точки зрения аэродинамики тоже выбрали довольно смелое направление, в основном это было моё решение. При этом у нас не было возможности глубоко изучить несколько различных концепций, потому что время поджимало. Не сказал бы, что выбранное нами направление в корне ошибочно, однако оно привело к трудностям, которых мы не ожидали», — приводит слова Ньюи пресс-служба команды.