«Макларен» представил специальную ливрею к домашнему Гран-при Великобритании

Команда «Макларен» показала специальную разовую ливрею, в которой выступит на домашнем Гран-при Великобритании в Сильверстоуне.

Новый дизайн был создан совместно с Google Gemini и посвящён болиду McLaren M2B, с которого началась история команды в Формуле-1. Именно на этом машине Брюс Макларен дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Монако 1966 года, а позднее завоевал для команды первые очки, финишировав в призовой зоне на домашнем этапе в Великобритании.

Фото: Пресс-служба «Макларена»

Фото: Пресс-служба «Макларена»

Фото: Пресс-служба «Макларена»

Дизайн продолжает серию мероприятий, посвящённых истории команды. Ранее по ходу нынешнего сезона в Монако «Макларен» отметил свой 1000-й Гран-при.

В «Макларене» рассказали, что используют инструменты искусственного интеллекта как при разработке маркетинговых проектов, так и непосредственно во время гоночных уикендов. В частности, инженеры команды применяют Gemini Enterprise для быстрого поиска положений спортивного регламента во время гонок, а также разрабатывают систему, которая позволит объединять данные сразу из нескольких внутренних сервисов и ускорить анализ информации по ходу уикенда.