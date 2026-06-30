«Я бы так не сказал». Расселл не согласился с оценкой Вольфа после победы в Австрии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл не согласился с руководителем команды Тото Вольфом, который после победы британца на Гран-при Австрии назвал его выступление «хладнокровным».

«Честно говоря, я бы так не сказал. Скорее это была очень спокойная и полностью контролируемая гонка. Думаю, если убрать Макса из этого уравнения, можно сказать, что «Мерседес» провёл очень сильную гонку. Мы финишировали на 20 секунд впереди «Макларена» и ещё дальше впереди «Феррари». Но после обновлений «Ред Булла» Макс боролся за поул ещё вчера, а сегодня показал действительно отличный гоночный темп.

На втором отрезке он оказывал на меня серьёзное давление и вынудил меня провести пит-стоп за 28 кругов до финиша, а это было довольно некомфортно. Но первые 20 кругов этого отрезка у меня получились очень сильными, благодаря этому в заключительные восемь кругов мне оставалось просто спокойно довести гонку до финиша», — приводит слова Рассела портал RacingNews365.