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Баттон ответил, сможет ли Хэмилтон побороться за победу на «Сильверстоуне»

Баттон ответил, сможет ли Хэмилтон побороться за победу на «Сильверстоуне»
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Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон считает, что пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон может одержать победу на домашнем Гран-при Великобритании.

«Льюис определённо приезжает на «Сильверстоун» с уверенностью в своих силах. На прошлом этапе всё сложилось не так, как ему хотелось, но это произошло не по его вине. Просто машина не позволяла бороться за большее. Сравните его с напарником Шарлем Леклером, которого очень высоко ценят, Льюис вновь оказался сильнее.

В начале гонки он гораздо лучше работал с шинами, чем напарник, и обладал скоростью тогда, когда у Шарля её не было. Он не будет доволен итоговым результатом, но будет знать, что выжал из ситуации максимум. Это тот самый Льюис, которого мы привыкли видеть. Он извлекает максимум абсолютно из всего, за этим действительно приятно наблюдать.

Он будет уверен в себе, возвращаясь домой, где ожидается немного более прохладная погода. С аэродинамической точки зрения «Феррари» очень хороша. «Сильверстоун» в первую очередь является трассой, где большую роль играет мощность двигателя, но при этом здесь также необходимо сохранять высокую скорость в поворотах и на прямых. Думаю, он приедет туда с уверенностью, что способен побороться за победу», — приводит слова Баттона портал F1oversteer.

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