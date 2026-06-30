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«Макларен» показал специальные комбинезоны к домашнему Гран-при Великобритании

«Макларен» показал специальные комбинезоны к домашнему Гран-при Великобритании
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«Макларен» представил специальные гоночные комбинезоны, в которых действующий чемпион Ландо Норрис и его напарник Оскар Пиастри выступят на домашнем этапе команды сезона Формулы-1 в Великобритании.

Фото: Пресс-служба «Макларена»

Фото: Пресс-служба «Макларена»

Фото: Пресс-служба «Макларена»

Дизайн экипировки выполнен в едином стиле со специальной ливреей, которую ранее команда подготовила совместно с Google Gemini. Она вдохновлена первым болидом «Макларена» в Формуле-1, McLaren M2B, дебютировавшим в чемпионате мира в 1966 году.

Прошлогодний домашний этап сложился для «Макларена» успешно. Ландо Норрис одержал победу на Гран-при Великобритании, а его напарник Оскар Пиастри финишировал вторым, обеспечив команде дубль на «Сильверстоуне».

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