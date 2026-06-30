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Бинотто признался, что многое мог дать «Феррари» на момент своего ухода

Бинотто признался, что многое мог дать «Феррари» на момент своего ухода
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Бывший руководитель «Феррари», а ныне глава проекта «Ауди» Маттиа Бинотто признался, что считает своё увольнение из итальянской команды главным разочарованием в карьере.

«Моё самое большое разочарование? То, что в какой-то момент наши пути с «Феррари» разошлись. Думаю, я ещё мог многое дать. Было очень много прекрасных моментов: мои первые дни в компании, первая победа Жана Алези в Канаде в 1995 году, эпоха Михаэля Шумахера. Но я предпочитаю смотреть вперёд», — приводит слова Бинотто издание FormulaPassion.

Бинотто возглавлял «Феррари» с 2019-го по 2022-й. В текущем сезоне-2026 итальянец руководит проектом «Ауди».

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