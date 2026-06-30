Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Позор». Алези напомнил о трагедии Бьянки после событий в квалификации Гран-при Австрии

«Позор». Алези напомнил о трагедии Бьянки после событий в квалификации Гран-при Австрии
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези резко раскритиковал действия гоночной дирекции во время квалификации Гран-при Австрии, заявив, что произошедшее напомнило ему о трагедии Жюля Бьянки.

Во время решающей попытки в третьем сегменте Макс Ферстаппен попал в аварию. Несмотря на оставшийся у обочины разбитый болид, дирекция гонки ограничилась жёлтыми флагами, не останавливая сессию.

«Исход гонки был предопределён ещё в квалификации, которая с самого начала оказалась испорчена. То, что дирекция гонки не вывесила красные флаги, когда у обочины стояла разбитая машина, вызывает у меня ужас. Это посылает крайне плохой сигнал тем, кто выступает в Формуле-1, особенно молодому поколению.

Дело не в том, чтобы приспосабливаться к подходу гоночного директора. Нужно требовать, чтобы подобные ситуации больше никогда не повторялись. Такое ощущение, будто трагедии Жюля Бьянки никогда и не было. Позор», — приводит слова Алези портал GPblog.

На Гран-при Японии 2014 года болид Жюля Бьянки в режиме жёлтых флагов врезался в эвакуатор, убиравший другую разбившуюся машину. Врачи боролись за жизнь пилота, однако через несколько месяцев Бьянки умер в больнице.

Материалы по теме
Как так вышло, что гонщика «Мерседеса» не лишили поула? Конкуренты из «Феррари» озадачены
Как так вышло, что гонщика «Мерседеса» не лишили поула? Конкуренты из «Феррари» озадачены
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android