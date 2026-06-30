«Позор». Алези напомнил о трагедии Бьянки после событий в квалификации Гран-при Австрии

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези резко раскритиковал действия гоночной дирекции во время квалификации Гран-при Австрии, заявив, что произошедшее напомнило ему о трагедии Жюля Бьянки.

Во время решающей попытки в третьем сегменте Макс Ферстаппен попал в аварию. Несмотря на оставшийся у обочины разбитый болид, дирекция гонки ограничилась жёлтыми флагами, не останавливая сессию.

«Исход гонки был предопределён ещё в квалификации, которая с самого начала оказалась испорчена. То, что дирекция гонки не вывесила красные флаги, когда у обочины стояла разбитая машина, вызывает у меня ужас. Это посылает крайне плохой сигнал тем, кто выступает в Формуле-1, особенно молодому поколению.

Дело не в том, чтобы приспосабливаться к подходу гоночного директора. Нужно требовать, чтобы подобные ситуации больше никогда не повторялись. Такое ощущение, будто трагедии Жюля Бьянки никогда и не было. Позор», — приводит слова Алези портал GPblog.

На Гран-при Японии 2014 года болид Жюля Бьянки в режиме жёлтых флагов врезался в эвакуатор, убиравший другую разбившуюся машину. Врачи боролись за жизнь пилота, однако через несколько месяцев Бьянки умер в больнице.