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Андреа Кими Антонелли рассказал, как подружился с Янником Синнером

Андреа Кими Антонелли рассказал, как подружился с Янником Синнером
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, как познакомился с первой ракеткой мира Янником Синнером.

«Да, впервые мы встретились лично на Итоговом турнире ATP в Турине в прошлом году. Он играл против Карлоса Алькараса и победил. Это был действительно отличный матч, просто невероятный. Это вообще был первый теннисный матч, который посетил. Потом мне удалось встретиться с ним после игры, мы обменялись номерами телефонов и с тех пор поддерживаем связь. Было очень здорово познакомиться с ним. Он очень приятный парень.

Да, Янник мой хороший друг. Надеюсь, когда приеду на Уимблдон, смогу посмотреть его матч. Вообще, думаю, форхенд у меня не такой уж плохой, а вот бэкхенд просто ужасный. Сыграть с ним? Для меня это было бы здорово. Не думаю, что для него тоже. Для него это, наверное, было бы слишком легко», — сказал Антонелли в видео для пресс-службы команды.

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