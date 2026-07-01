«Астон Мартин» предпринял новую попытку пригласить Хорнера — Daily Mail

Британская команда «Астон Мартин» вновь попыталась пригласить бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По информации источника, владелец команды Лоуренс Стролл давно заинтересован в сотрудничестве с Хорнером. Утверждается, что ранее стороны были близки к заключению соглашения, однако переговоры сорвались в последний момент. Теперь на фоне неудачного начала сезона для «Астон Мартин» коллектив, как сообщается, предпринял ещё одну попытку переманить британского специалиста.

За восемь прошедших этапов текущего сезона Формулы-1 «Астон Мартин» набрал лишь одно очко в Кубке конструкторов.