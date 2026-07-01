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«Астон Мартин» предпринял новую попытку пригласить Хорнера — Daily Mail

«Астон Мартин» предпринял новую попытку пригласить Хорнера — Daily Mail
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Британская команда «Астон Мартин» вновь попыталась пригласить бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По информации источника, владелец команды Лоуренс Стролл давно заинтересован в сотрудничестве с Хорнером. Утверждается, что ранее стороны были близки к заключению соглашения, однако переговоры сорвались в последний момент. Теперь на фоне неудачного начала сезона для «Астон Мартин» коллектив, как сообщается, предпринял ещё одну попытку переманить британского специалиста.

За восемь прошедших этапов текущего сезона Формулы-1 «Астон Мартин» набрал лишь одно очко в Кубке конструкторов.

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