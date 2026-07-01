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«Астон Мартин» отреагировал на слухи об интересе к Хорнеру

«Астон Мартин» отреагировал на слухи об интересе к Хорнеру
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Команда «Астон Мартин» прокомментировала информацию о возможном приглашении бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

Напомним, издание Daily Mail рассказало о новой попытке владельца британской команды Лоуренса Стролла пригласить Хорнера. По данным источника, стороны уже были близки к соглашению в прошлом, однако тогда переговоры сорвались.

После появления этой информации портал GPblog обратился в «Астон Мартин» за комментарием:

«В соответствии с нашей политикой мы не комментируем слухи и спекуляции», — приводит слова представителя команды издание.

Ранее, экс-руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал, что предлагал Хорнеру перейти в итальянскую команду «Феррари».

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