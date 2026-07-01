Ньюи высказался о будущем Алонсо в «Астон Мартин»

Технический директор «Астон Мартин» Эдриан Ньюи рассказал, при каком условии двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо может продолжить выступления за британскую команду.

«Оба пилота демонстрировали разочарование, временами оно выливалось в СМИ. Но это понятно. Они же спортсмены, они хотят бороться впереди. Я много общался с ними обоими о том, где мы сейчас и куда идём.

Новое обновление очень важно. Фернандо с нетерпением его ждёт. Если оно сработает, мы надеемся, он останется в кокпите ещё на сезон. Учитывая его опыт, чувство машины, его способность направлять развитие, он является невероятным активом. Но он хочет видеть очевидный прогресс. Если мы сможем показать, что двигаемся в определённо верном направлении, то он полностью посвящён тому, чтобы остаться за рулём», — приводит слова Ньюи пресс-служба команды.