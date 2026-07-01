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«Придётся с ними считаться». Хэмилтон оценил обновления «Ред Булл»

«Придётся с ними считаться». Хэмилтон оценил обновления «Ред Булл»
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Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон считает, что обновления, привезённые «Ред Булл» на Гран-при Австрии, позволили команде значительно сократить отставание от соперников.

«В этот уикенд они сделали огромный шаг вперёд. Думаю, обновления позволили им отыграть три-четыре десятых секунды. Три десятых они получили только за счёт того, что снизили вес машины, а это очень серьёзный прирост, особенно если учитывать, что в некоторых гонках, например в Монако, они и так были совсем рядом с лидерами, несмотря на то что машина была на девять килограммов тяжелее минимального веса.

Это ещё раз показывает, что у них хорошая машина. Они избавились от лишнего веса и одновременно привезли множество обновлений, поэтому в ближайших гонках с ними придётся считаться», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

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